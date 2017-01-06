ديارنا لإدارة الحدث تستضيف الموهوبة أديان عقل

نابلس/PNN-استضافت شركة ديارنا لإدارة الحدث اليوم المبدعة والموهوبة الفلسطينية أديان عقل ابنة ال 19 ربيعا برفقة والدها أيمن عقل والدكتور إياد حمودة خبير التنمية البشرية. في إطار الخطوات العملية لدعمها نحو العالمية.

وقال مهند الرابي المدير العام لشركة ديارنا أن اللقاء كان انطلاقا من واجب الشركة، كعادتها في تبني المواهب ومساعدة أصحابها في الوصول للعالمية وتحقيق طموحاتهم من خلال إسنادهم، حتى يمثلوا وطنهم على خير صورة، معتبرا أديان موهبة خلاقة في مجال نادر على مستوى العالم.

وأضاف إن فريق ديارنا يجمع على أهمية تحقيق اختراقات في كل الميادين، حتى تصل إلى المستوى الذي تستحقه على مستوى العالم، وتبرهن على إبداعها ومقدرتها الفائقة في مجال لغة الأرقام.

وقال ادهم الخروبي المدير التنفيذي لديارنا أن الشركة تضع كل إمكاناتها من اجل صعود أديان إلى العالمية ورفع اسم فلسطين عاليا في كل المحافل، خاصة في هذا المجال الذي يعد ميدانا فريدا وصعبا.

من جانبه اعتبر الدكتور حمودة أن مقدرة أديان تعد موهبة وذكاء خارق في مجال تذكر الأرقام وإنها تملك المقدرة على منافسة الآخرين على مستوى العالم وتحقيق نتائج مذهلة.

وقالت أديان إنها اكتشفت موهبتها وعمرها 16 عاما وان الموهبة تقتصر عليها لوحدها بين أفراد أسرتها حيث لديها 3 شقيقات وترتيبها الثاني إضافة إلى شقيقين من الذكور والتحقت قبل عامين بجامعة القدس المفتوحة تخصص تربية إسلامية.

وأضافت أنها فازت بالمرتبة الأولى في البطولة العربية للذاكرة الاستثنائية في نسختها الخامسة والتي عقدت مؤخرا بالجزائر وذلك في اختبار “حساب اليوم المرافق”.

وتعتبر أديان الوحيدة التي مثلت فلسطين في هذه المسابقة حيث قامت أديان بإجراء الاختبارات الخاصة بالمسابقة في مقر السفارة الفلسطينية في عمان بحضور محكمين دوليين معتمدين وحازت على المرتبة الأولى على العالم العربي في مجال حساب التواريخ بعد تسجيلها رقما قياسيا جديدا على المستوى العربي تمثل في تحديد 94 تاريخا خلال خمس دقائق.

وتتقن عقل خوارزمية “زيلار”، وتحفظ عشرات آلاف التواريخ الماضية والمس