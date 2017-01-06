عريقات: الانتصار على الإرهاب يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال

أريحا /PNN- التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، ووفداً برلمانياً استرالياً، ومع القنصل الأميركي العام دونالد بلوم، وممثل كندا دجلاوس براودفوت، وسفير روسيا لدى دولة فلسطين الكسندر رادكوف، وممثل ألمانيا، وسفير السويد لدى دولة فلسطين سونيا نلسون، ورئيس بعثة التواجد الدولي في الخليل كلا على حدة.

وأكد عريقات خلال هذه اللقاءات أن على المجتمع الدولي التكاتف والتعاضد واستمرار بذل كل جهد ممكن لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها المدمرة لعملية السلام وخيار الدولتين.

وشدد على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، بوقف الأنشطة الاستيطانية كافة، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية وكذلك محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في مخالفة القانون الدولي بشكل فاضح.

وقال عريقات إن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على التطرف والإرهاب يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.