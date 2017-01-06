الدكتور الزعتري يطلع وفداً برلمانياً بريطانياً على أوضاع الخليل

الخليل/PNN-بحث الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل في قاعة اسعاد الطفولة مع وفداً برلمانياً بريطانياً سبل التعاون المشترك بعد اطلاعه على اوضاع الخليل الاقتصادية قديماً وحديثاً ، وتأثير الاحتلال على الاقتصاد من خلال التضيق على الصناعة والتجارة والاصعدة الحياتية كافة، بحضور الدكتورة رغد الدويك عضو المجلس البلدي والوفد المرافق .

ووضع الدكتور الزعتري الوفد في التقسيم العنصري في الخليل من خلال H1 , H2 ، مبيناً المعاناة التي يعيشها المواطنين جنوب المدينة المسماه بـ h2 والتي تقع تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية ، مبيناً عمق المعاناة التي يعيشها المواطنين في البلدة القديمة، نتيجة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه .

وتابع الدكتور الزعتري في سياق حديثه ، عن صعوبة تقديم الخدمات في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي في الخليل ، مشيراً الى ان الحواجز العسكرية التي يضعها الاحتلال في محيط الحرم الابراهيمي والبلدة القديم، تشكل عائقاً يومياً أمام الاطفال خلال ذهابهم وايابهم الى مدارسهم .

وأوضح الدكتور الزعتري ، عمق العلاقات الفلسطينية الاوروبية والتي ساهمت بشكل كبير في بناء تعاون مشترك ما بين بلدية الخليل وعدد من المدن الاوروبية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية التي من شأنها أن تٌسهم في تنفيذ المشاريع في المدينة وتخلق فرص عمل للطلبة الخريجين والحدِ من نسبة البطالة المتفاقمة في الوطن .

هذا وتوجه الى البلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي في جولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع فيها عن كثب .