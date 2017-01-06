النيابة الإسرائيلية تستأنف على رفض الاعتقال المنزلي للنائب باسل غطاس

الناصرة /PNN- قدمت النيابة العامة الإسرائيلية بمصادقة المستشار القانوني للحكومة، وبتوصية من النائب العام استئنافًا للمحكمة المركزية في اللد على قرار محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” رفض طلب النيابة تمديد فترة الاعتقال المنزلي للنائب باسل غطاس.

وطلبت النيابة العامة تعيين جلسة طارئة لبحث الاستئناف وجرى تعيينها الأحد المقبل في الساعة الثانية بعض الظهر.

وقد قُدم أمس للمحكمة طلب تمديد الاعتقال المنزلي لمدة 30 يوما للنائب غطاس إلى جانب تمديد جميع القيود المفروضة عليه.

يذكر أن غطاس يتعرض للملاحقة بعد موافقة رئيس الكنيست على السماح بتقديم لائحة اتهام ضده تحت ذرائع تورطه في “مخالفات نقل أجهزة اتصالات لأهداف إرهابية، والخداع، وخيانة الأمانة واتهامات أخرى” بحسب الادعاء.