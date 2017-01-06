بمشاركة سفيرة فلسطين بروما :القاء نظرة الوداع على المطران كبوتشي بلبنان

روما/PNN-في كنيسه سيده النياح – بوكا دي لا فيرتا – وهي الكنيسه الكاثوليكيه الملكيه التي كان يرتاد لها نيافته – تم استقبال جثمان المطران لوداعه من قبل اصدقائه ومحبيه من ايطاليا يوم الخميس

٢٠١٧/١/٥ من الساعه الرابعه الى السابعه مساءا

وقد ابتدا حفل تكريم المطران بصلاه النياحه ثم قراءه فصول من الكتاب المقدس والصلوات من اجل راحه نفسه .

وقد حضر الوداع ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي المعتمد لدى ايطاليا والفاتيكان ورجال الدين المسيحين والمسلمين وابناء الجاليتين الفلسطينيه والعربيه ومحبيه واصدقاءه الذين قدموا من كافه المدن

الايطاليه لالقاء النظره الاخيره عليه ولوداعه

رحمك الله ايها المطران المناضل واسكنك الله فسيح جناته مع الشهداء والصديقي.

في كنيسه سيده النياح – بوكا دي لا فيرتا – وهي الكنيسه الكاثوليكيه الملكيه التي كان يرتاد لها نيافته – تم استقبال جثمان المطران لوداعه من قبل اصدقائه ومحبيه من ايطاليا يوم الخميس ٢٠١٧/١/٥ من الساعه الرابعه الى السابعه مساءا.

وقد ابتدا حفل تكريم المطران بصلاه النياحه ثم قراءه فصول من الكتاب المقدس والصلوات من اجل راحه نفسه .

وقد حضر الوداع ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي المعتمد لدى ايطاليا والفاتيكان ورجال الدين المسيحين والمسلمين وابناء الجاليتين الفلسطينيه والعربيه ومحبيه واصدقاءه الذين قدموا من كافه المدن الايطاليه لالقاء النظره الاخيره عليه ولوداعه.

رحمك الله ايها المطران المناضل واسكنك الله فسيح جناته مع الشهداء والصديقي