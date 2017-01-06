رئيسة وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم يشاركون في إحتفالات أعياد الميلاد المجيدة

بيت لحم/PNN-شاركت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون واعضاء المجلس البلدي في إستقبال رؤساء الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي بحضور محافظ بيت لحم اللواء جبرين

البكري، ووزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، وقائد المنطقة العميد ركن سعيد النجار، وقائد شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي، ومستشار الرئيس م. زياد البندك، وعدد من الشخصيات الإعتبارية

السياسية والمجتمعية المختلفة وأبناء الطوائف المسيحية الشرقية.

وفي ساعات الصباح الباكر وصل إلى مدينة بيت لحم، قادما من القدس النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس سيوريوس ملكي مراد، وبعد المصافحة سار الموكب برفقة مستقبليه سيرا على الأقدام، وصولا إلى

كنيسة السريان في ساحة النجمة في المدينة، وبعد ذلك توجه الموكب إلى كنيسة المهد، تبع ذلك استقبال موكب النائب البطريركي للأقباط الأرثوذكس، كما شاركت بابون وأعضاء المجلس البلدي في قداس عيد

الغطاس في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية عند تمام الساعة العاشرة صباحا حيث ترأس القداس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، وعند ساعات الظهيرة تم استقبال بطريرك الروم الأرثوذكس في

الأراضي المقدسة ثيوفيلوس الثالث قادما من القدس، بالإضافة إلى إستقبال مطران الأحباش الأثيوبيين والذين توجهو إلى كنيسة الأحباش في شارع مغارة الحليب. كما نظمت بلدية بيت لحم عرضا ميلادية في

ساحة المهد بمشاركة كل من الفنان جورج ثلجية والفنان فؤاد مبصلة بالإضافة إلى فقرات للأطفال.

هذا وسيشارك اليوم فخامة الرئيس محمود عباس ككل عام في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بحضور رئيسة البلدية والعديد من الشخصيات الإعتبارية السياسية والدينية والمجتمعية والمئات من

المؤمنين.