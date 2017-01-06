اعتقال نجل الشهيد أبو صبيح من باب الأقصى

القدس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم الجمعة، الفتى عزّ نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح من أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة، واقتادته الى أحد مراكز التحقيق والاعتقال في المدينة المقدسة.

وفي الوقت نفسه، أدى آلاف المواطنين من مدينة القدس وضواحيها وبلداتها، وداخل أراضي الـ48 اليوم صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية في مدينة القدس بعامة، وفي بلدتها القديمة على وجه الخصوص.

وقال مراسلنا إن الاحتلال نشر داخل البلدة القديمة دوريات عسكرية راجلة أوقفت عددا كبيرا من الشبان ودققت في بطاقاتهم، فيما احتجز جنود الاحتلال عشرات البطاقات الشخصية للمصلين من فئة الشبان على بوابات المسجد الاقصى.

كما سيّر الاحتلال دوريات عسكرية وأخرى شرطية، راجلة ومحمولة، في شوارع القدس بمحاذاة سور القدس التاريخي، ونصبت المتاريس والحواجز المباغتة لعرقلة وصول المواطنين الى الأقصى المبارك.

ولفت مراسلنا إلى انتعاش الحركة التجارية في أسواق القدس القديمة بفعل تدفق الوافدين الى الاقصى لأداء صلاة الجمعة برحابه الطاهرة.

من جهته، شدد خطيب المسجد الاقصى المبارك الدكتور محمد سليم محمد علي في خطبة الجمعة، على أهمية تكريس وتجسيد الوحدة بين أبناء الشعب الواحد.

ودعا الشيخ محمد علي إلى المزيد من شد الرحال الى المسجد الأقصى والرباط فيه، والحفاظ عليه وعلى المقدّسات، مطالبا بفكّ قيد الأسرى الفلسطينيين، ورفع الحصار عن المحاصرين.