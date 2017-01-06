نتنياهو مشتبه بالحصول على سيجار من رجل أعمال بمئات آلاف الشواقل

القدس/PNN-كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، النقاب عن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مشتبه بالحصول على سيجار كهدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل.

وبحسب المصدر ذاته، يرجح أن جلسة التحقيق الثانية التي أخضع لها نتنياهو مساء أمس واستمرت لخمس ساعات، تطرقت إلى ما بات يعرف بـ’الملف 1000′ ، حيث تمحور التحقيق حول حصول نتنياهو وعلى مدار 7 إلى 8 سنوات على سيجار من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، ويقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل.

ويستدل من التحقيقات بـ’الملف 1000′ أن رجل الأعمال ميلتشين اعتاد وبحسب طلب نتنياهو على تزويد الأخير بسيجار من النوع الفاخر، ويقدر سعر السيجار الواحد ما بين 100 إلى 200 شيكل، حيث يرجح أن نتنياهو يدخن سيجار شهريا بما قيمته 15 ألف إلى 20 ألف شيكل.

ليس هذا وحسب، بل بحث التحقيق شبهات إقدام رجل الأعمال ميلتشين، على تزويد عقيلة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، بقناني شمبانيا يصل سعر القنينة الواحدة ما بين 300 شيكل إلى 400 شيكل.

وتتمحور القضية الجديدة حول ضلوع نتنياهو وبعض من أفراد أسرته بشبهات فساد وتلقي رشاوي، حيث تعززت هذه الشبهات في أعقاب الاستماع إلى 50 شاهد وإفادات عديدة خلال فحص الملف وتقصي الحقائق، بحسب ما أوردته القناة الثانية.

وقد جرى التحقيق مع نتنياهو تحت طائلة التحذير بشبهة حصوله على امتيازات وهدايا وشبهات فساد ورشاوى.

أما فيما يتعلق بالقضية المعروفة بـ’الملف 2000’، فالحديث يدور عن ملف ضخم جدًا، والذي تدرجت وتراكمت مستنداته لدى النيابة العامة بالقدس، مثلما نقل على لسان محقق كبير بالشرطة الذي أطلع على المستندات، والأمر الذي عززه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في بيانه الصادر عقب مصادقته على القرار بأن تجري الشرطة تحقيقا جنائيا ضد نتنياهو، إذ سمح باستدعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق تحت طائلة التحذير.