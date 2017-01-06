الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي مساء اليوم

رام الله /PNN- قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثماني شهيدين من مدينة الخليل، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه سيتسلم جثمان الشهيد محمد الرجبي (16 عاما)، والذي استشهد عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة تل الرميدة وسط الخليل في السادس عشر من أيلول الماضي، بذريعة تنفيذ عملية طعن.

وقال: كما سنستلم جثمان الشهيد حاتم الشلودي (26 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي وسط الخليل، في السابع عشر من أيلول الماضي، بزعم تنفيذ عملية طعن.

ولا زالت قوات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها سبعة شهداء هم رامي العورتاني، وعبد الحميد أبو سرور، ومجد الخضور، ومصباح أبو صبيح، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقية، ومحمد زيدان.