اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية الاسبوعية

رام الله/PNN-اصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الاجانب بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما

لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة على اراضي البلدة.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال معززين باليات وجرافة عسكرية اقتحموا البلدة من عدة محاور تحت غطاء كثيف من اطلاق قنابل الغاز والصوت والاعيرة

المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق ،كما اقتحم عدد من الجنود منزل المواطن حلمي شتيوي ونصبوا كمينا في اطار محاولاتهم لاعتقال الشبان الا انه لم يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل طالب اهالي البلدة الوزارات والمؤسسات الاهلية المختصة ومنظمات الطفولة الى التدخل الفوري والجاد لحماية الاطفال من الانتهاكات المتكررة بحقهم من قبل جيش الاحتلال والتي كان اخرها

تهديد 3 اطفال بالاعتقال والتحقيق الميداني معهم حول مشاركتهم في المسيرة الاسبوعية.

إصابة العشرات بالاختناق في بلعين

أصيب اليوم الجمعة العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق الشديد أثر استنشاقهم الغازالمسيل للدموع في مسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان وجدار الفصل العنصري إحياء للذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة (فتح)، والذكرى السنوية السادسة لاستشهاد المناضلة جواهر أبو رحمة.

حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، مما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين ونشطاء السلام الإسرائيليين والمتضامنين الأجانب بحالات الاختناق الشديد.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيدة أبو رحمة والبوسترات التي تحيي الذكرى السنوية الثانية والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني (فتح، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين