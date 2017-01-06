الذهب يهبط من أعلى مستوى في شهر

واشنطن/PNN – انخفض الذهب، الجمعة، من أعلى مستوى له في شهر الذي لامسه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لمراهناتهم على ارتفاع الأسعار قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، التي ستقدم دلائل على وتيرة الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت غرينتش تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1177.87 دولار للأوقية (الأونصة).

ولا يزال المعدن مرتفعا 2.3 في المئة منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأميركية.

غير أنه في ظل حالة عدم التيقن، التي تسود السوق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير يتوخى المستثمرون الحذر بعدما وصل الذهب لأعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر عند 1184.90 دولار للأوقية الخميس.

ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1178.6 دولار للأوقية.

ويركز المستثمرون على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية، التي تصدر في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش والمتوقع أن تظهر ارتفاع عدد الوظائف بواقع 178 ألفا في ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 16.44 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ 15 ديسمبر في الجلسة السابقة حين سجلت 16.71 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 965.6 دولار للأوقية متجها لتحقيق مكاسب نسبتها 7.3 في المئة هذا الأسبوع، وكان المعدن لامس أعلى مستوى له في نحو 8 أسابيع عند 975.80 دولار للأوقية، الخميس.

وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 741.28 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته في 4 أسابيع عند 747.80 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وزاد المعدن 9 في المئة منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو.

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