مورينيو يحسم مصير نجمه المخضرم

انجلترا/PNN – ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد لاعبه مايكل كاريك (35 عامًا)، بعد العروض الجيدة التي يقدمها هذا الموسم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مورينيو، أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبة في تجديد عقد كاريك الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، لعام إضافي.

وقالت الصحيفة: “ممثلو كاريك لم يتحدثوا مع إدارة اليونايتد حول التجديد حتى الآن، ولكن من المقرر أن تبدأ المحادثات قريبًا“.

وأضافت: “كان كاريك واحد من الأسباب الرئيسية التي حولت موسم المانيو تمامًا، حيث لم يخسر الفريق في 15 مباراة بدأها أساسيًا في جميع المسابقات“.

وتابعت الصحيفة: “وفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فإن كاريك سيجدد عقده قريبًا، إنه يريد البقاء مع مانشستر يونايتد، مورينيو سبق وأن اعترف برغبته في بقاء اللاعب“.

وشارك كاريك في 300 مباراة مع مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون وديفيد مويس ولويس فان جال ومورينيو، وذلك منذ انضمامه إلى أولد ترافورد في 2006، قادمًا من توتنهام مقابل 14 مليون جنيه استرليني.

المصدر: وكالات