قتلى وإصابات بإطلاق نار في مطار فلوريدا

امريكيا/PNN-قالت وسائل إعلام أميركية، مساء الجمعة، أن قتيلًا سقط وأصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار بمطار ‘لودر ديل’ في ولاية فلوريدا الأميركية، فيما قال مصدر أمني أن هناك أكثر من ضحية في المطار.

وذكرت وسائل الإعلان ان مطلق النار تم اعتقاله.

وأشار شهود إلى فرار مسافرين وتجمع آخرين على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة. ووقع إطلاق النار في منطقة استقبال الحقائب، بحسب المطار.

قالت وسائل إعلام أميركية، مساء الجمعة، أن قتيلًا سقط وأصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار بمطار “لودر ديل” في ولاية فلوريدا الأميركية.

وذكرت وسائل الإعلان ان مطلق النار تم اعتقاله.

وأشار شهود إلى فرار مسافرين وتجمع آخرين على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة. ووقع إطلاق النار في منطقة استقبال الحقائب، بحسب المطار.

وقالت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) نقلا عن مصادر لم تسمها في سلطات إنفاذ القانون إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص وتوفي ثلاثة منهم كما اعتقل مشتبه به بعد حادث إطلاق نار في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا.

وقال المطار في حسابه على تويتر “ثمة حادث يجري حاليا في صالة الركاب الثانية عند منطقة استلام الحقائب.” ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المطار على الفور للتعليق.

وأظهرت لقطات بثتها محطات إخبارية أن مسؤولين أمنيين جمعوا الركاب في عدد المناطق ومنعوهم من الخروج بما في ذلك في منطقة واحدة مفتوحة على الأقل.

وقال آري فليشر وهو سكرتير إعلامي سابق للرئيس جورج دبليو بوش على حسابه على تويتر إنه حدث إطلاق نار و”الكل يركض”.

وأضاف “يبدو أن الجميع هادئون الآن لكن الشرطة لا تسمح لأي شخص بمغادرة المطار، على الأقل من المنطقة التي أنا فيها”.