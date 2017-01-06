نادي بيت ايبا يحتفي بنجومه الرياضيين وبالمعلمين المتقاعدين

نابلس/PNN-نظم نادي بيت ايبا حفلاً رياضياً يوم الجمعة في صالة منتزه الشاغور وذلك إحتفالاً بفرقه الرياضية وخاصة فريق كرة السلة المتأهل حديثاً لدوري الدرجة الأولى بكرة السلة وبالمعلمين المتقاعدين .

حضر الحفل ما يقارب ٣٠٠ ضيف وابرزهم اعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة على رأسهم رئيس الاتحاد أ. خضر دياب وبحضور عضوة اللجنة المركزية لحركة فتح السيدة دلال سلامة بالإضافة لحضور ما يقارب ٤٠ معلم متقاعد .

هذا وافتُتِح الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني ، تبعه وقفة على ارواح الشهداء تخللها قراءة سورة الفاتحة وأيات عطرة من ذكر الحكيم ، لتبدأ بعدها مراسم التتويج بكلمة رئيس النادي أ. انيس سماعنة بالترحيب بالحضور الكريم وشكر المعلمين المتقاعدين والثناء عليهم ، بالإضافة لشكر وتقدير فريق كرة السلة .

ليتلوها كلمة رئيس المجلس القروي لبيت ايبا السيد سالم سماعنة الذي بدوره شيد على دور النادي في نشر الثقافة والوعي الرياضي بين شباب البلدة بالإضافة للثناء على النادي بالإنجازات المحققة ، في حين شكرت عضوة اللجنة المركزية لحركة فتح السيدة دلال سلامة نادي بيت ايبا على ما يقدمه من إبداع رياضي وتربوي مؤخرا مطالبة من القائمين على النادي بالإستمرارية على هذا النهج ، اما رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة السيد خضر دياب فقد شيد بفريق بيت ايبا لكرة السلة وتمنى صعوده للدوري الممتاز رفقة اندية نابلس حطين وعيبال كما وطالب من رئيس جامعة القدس ابوديس السيد سهيل ابوميالة العمل على توفير منح دراسية للاعبين السلة ، كما وشكر كشافة بيت ايبا على دورها الإجتماعي المميز المترجم في تطوعهم داخل المؤسسات المجتمعية الفلسطينية .

هذا وتخلل الحفل فقرات فنية مختلفة اشرف عليها المغني الفلسطيني احمد الرزق والطفلة الشاعرة هديل قباله والشاعر موسى ابوغليون وبنات مدرسة بيت ايبا قبل أن تبدأ مراسم التكريم بالدروع التقديرية .

هذا ويعتبر نادي بيت ايبا من الأندية الحديثة النشآة ، حيث تأسس قبل ٤ سنوات فقط