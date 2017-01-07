حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله/PNN- توقعت دائرة الارصاد الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم السبت، صافياً بوجه عام وبارداً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأحد:

يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الثلاثاء:

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين خاصة يوم الاثنين من :