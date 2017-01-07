سمعة نيمار تضرب برشلونة

وكان المهاجم البرازيلي، تعرض لعرقلة واضحة من أحد مدافعي أتلتيك بيلباو، أمس الخميس، في ذهاب ثمن نهائي كاس ملك إسبانيا، دون أن يحتسب الحكم أي خطأ على المدافع.

وأثار الأمر، لاعبو الفريق الكتالوني الذين انفجروا في وجه حكم اللقاء، ما دعاه لإنذار قائد الفريق الكتالوني أندريس إنييستا.

وقالت صحيفة “سبورت” إن السبب في عدم احتساب ركلة جزاء نيمار، هو أن اللاعب لديه سمعة سيئة لدى حكام إسبانيا؛ بسبب كثرة سقوطه على الأرض بشكل تمثيلي، ما يدفعهم للتفكير كثيرًا قبل احتساب أي ركلة جزاء له.

وأضافت الصحيفة، أن “وقوع النجم البرازيلي، مرارًا وتكرارًا على أرضية الملعب جعل من سقوطه أمرًا عاديًا أمام حكام الدوري الإسباني، هذا الموسم”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن “حكام إسبانيا ليسوا الوحيدين، الذين لم ينصفوا نيمار، فبعض حكام أمريكا الجنوبية أيضًا لم ينصفوه، خاصة في آخر بطولة من كوبا أميركا”.