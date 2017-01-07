مورينيو يتجاهل كريستيانو رونالدو

وخلال هذه الرحلة الطويلة، عمل البرتغالي في 8 أندية في إنجلترا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وفاز بثمانية ألقاب في البطولات المحلية، بالإضافة إلى لقبين لدوري أبطال أوروبا.

ورفض مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الحالي، في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الإجابة عن سؤال من هم أفضل اللاعبين الذين دربهم، وإن كان ذكر العديد من اللاعبين، الذي قال إنهم قاتلوا من أجله.

وكان من اللافت، تجاهله مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي أشرف على تدريبه 3 سنوات في ريال مدريد.

وقال مورينيو: “إنها إجابة رفضت أن أعطيها في الفترة السابقة، وسوف أواصل الأمر. الكثير من اللاعبين قدَّموا الدم والروح عندما كانو يلعبون لي. كيف يمكنني أن أُسمي البعض، وأنسى الآخرين”.

وأضاف: “هناك فيتور بايا، وبيتر تشيك، وخوليو سيزار، كيف يمكنني أن أختار من بينهم”.

واللاعبون الثلاث، حراس مرمى عملوا معه في فترته التدريبية في تشيلسي، وإنتر ميلان، وبورتو البرتغالي.

وتابع: “كيف يمكنني أن أختار بين خورخي كوستا، وريكاردو كارفاليو، وجون تيري، وماركو ماتيراتزي ولوسيو، ووالتر صامويل”.

وواصل: “كيف أيضًا يمكنني أن أختار بين مايكل إيسيان، وويسلي شنايدر، ونيمانيا ماتيتش، وكوستينها، وتشابي ألونسو، وفرانك لامبارد”.

واختتم: “أعتقد أنني لن أجيب على هذا السؤال. لا يمكنني أن أنسى اللاعبين الذين لعبوا من أجلي”.