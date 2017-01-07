شباب الخليل يبدأ التحضير لمواجهة العهد اللبناني بالبطولة العربية

الخليل/PNN- يبدأ شباب الخليل ممثل فلسطين بالبطولة العربية، ابتداءً من غد السبت، التحضير للقاء الإياب أمام العهد اللبناني، في الدور التمهيدي الثاني، المقرر الخميس المقبل، على إستاد عمّان الدولي، بالأردن.

وخسر الشباب، مباراة الذهاب والتي أقيمت أمس في بيروت بهدف نظيف، ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات بالبطولة، التي تستضيفها القاهرة، الصيف المقبل.

وأعلنت إدارة شباب الخليل، أن الفريق سيواصل معسكره المغلق في عمان حتى موعد لقاء الإياب، فيما أعلنت رابطة مشجعي الشباب، عن تسيير رحلات برية من الخليل لعمّان، من أجل دعم ومؤازرة الفريق.

ويُنتظر أن تشهد تشكيلة الفريق، عودة أسماء مهمة لم تشارك بلقاء الذهاب، مثل هداف الفريق أشرف نعمان، والثلاثي التشيلي، ألكسيس نصار، وبابلو برافو، ونيلسون، الذين غابوا؛ بسبب حصولهم على إجازة قصيرة.

من جهته، أكد أيمن صندوقة، مدرب الشباب، عن مباراة الذهاب، أنه كان يسعى للعب حسب مجريات اللقاء، بعيدًا عن الاندفاع العشوائي.

وأشار إلى أنه حاول في بداية المبارا، امتصاص اندفاع فريق العهد، وسعى جاهدًا لتعويض الغيابات التي كانت موجودة في الفريق نتيجة الإصابات.

وأضاف: الفريق لعب برجولة وانتشر جيدًا حسب التعليمات والتوجيهات، وسيطر على اللعب، في الشوط الثاني، مشددًا على أن التعويض والحسم سيكون في عمان بحضور جماهير الفريق، وسنلعب للفوز والتأهل.

المصدر: كووورة.