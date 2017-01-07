شائعات حول الشيب المبكر

هناك الكثير من المقولات التي نسمعها من جداتنا حول ظهور وانتشار الشعر الأبيض في الرأس في عمر مبكر، ولكن أغلب هذه الشائعات عند النظر فيها تبدو خاطئة تماماً.

وأكثر هذه الشائعات انتشارا في مجتمعاتنا:

1- إذا قمت باقتلاع شعرة بيضاء سيظهر مكانها خمس شعرات بيضاء

الخبر السار أن هذه المقولة لا أساس لها من الصحة، فلن يزيد الشعر الأبيض بمجرد نتف أو اقتلاع شعرة أو أكثر.

فلكل شعرة في جسمك بصيلة واحدة مسؤولة عن إنباتها أو إنبات شعرة مكانها كلما سقطت، واقتلاع شعرة من مكانها لا يخلق بصيلات شعر جديدة، وبالتالي لا يتسبب بظهور عدد أكبر من الشعرات مكان الشعرة التي اقتلعتها، إذا لم تكن هي بالأصل شعرة بيضاء.

ولكن اقتلاعك للشعر باستمرار، يمكن أن يؤثر على البصيلة فتتوقف عن إنتاج الشعر وبالتالي لن تكون لديك شعرة بيضاء، ولكن منطقة فارغة من أية شعرة.

2- إن أصابك الرعب أو الخوف الشديد سيبيضّ شعرك تماما خلال الليل

على الرغم من أن هناك أناساً يعتقدون أن صدمة كبيرة أو خوفاً شديداً، يمكن أن يسبب تحول الشعر بين عشية وضحاها إلى اللون الأبيض..

إلا أن هذه الظاهرة لا يسببها سوى مرض نادر، يدعى داء الثعلبة alopecia areata وهو مرض يرتبط بالمناعة الذاتية، حيث يقوم الجسم بمهاجمة بصيلات الشعر باعتبارها أجساما غريبة ليسبب تساقط الشعر.

ويمكن أن يتفاقم هذا المرض مع الخوف والصدمة الشديدين، فتتساقط خصل الشعر الأكثر سمكا وقتامة، ليخلف بقعاً صلعاء داخل الرأس، قبل أن يؤثر على نمو الشعر الرمادي، لذلك يظهر للناس أن الشعر أبيض.

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