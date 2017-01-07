اهالي الخليل يشيعون جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي لمثواهما الاخير

الخليل/PNN- شيع أهالي مدينة الخليل، ظهر اليوم السبت، جثاماني ابنائهم الشهيدين محمد الرجبي (16) عاما وحاتم الشلودي (26) عاما، الى مثواهما الاخير.

وسيتم تشيع جثماني الشهيدين من مسجد أب عيشه قرب البوليتكنك ومن ثم إلى مقبرة الشهداء في الضاحية.

وكان الشهيد الرجبي (16 عاما) استشهد في 16 أيلول الفائت بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال في منطقة تل الرميدة بالخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية ضد الجنود هناك، حيث ترك ينزف حينها لساعات حتى استشهد، فيما أستشهد الشلودي 25 عاما، في نفس المكان في اليوم الثاني، 17 أيلول، أيضا بدعوى محاولته تنفيذ عملية، و أحتجز جثمانهما منذ ذلك اليوم وحتى أمس.