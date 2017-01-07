الاحتلال يطلق النار صوب صيادي العصافير شرق غزة 2 ساعتين مضت مختارات PNN 119 زيارة إقـــرا أيـضـا ... قوات الاحتلال تغلق المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية وتمنع الخروج منها 50 دقيقة مضت اهالي الخليل يشيعون جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي لمثواهما الاخير 1 ساعة مضت غزة/PNN- أطلقت قواتُ الاحتلالِ الإسرائيلي، اليوم السبت نيران رشاشاتها صوب صيادي العصافير، قبالة موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة. ولم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية، عن وقوع أية إصابات نتيجة الحادث. 2017-01-07 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest