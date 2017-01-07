الاحتلال يطلق النار صوب صيادي العصافير شرق غزة

غزة/PNN- أطلقت قواتُ الاحتلالِ الإسرائيلي، اليوم السبت نيران رشاشاتها صوب صيادي العصافير، قبالة موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة.

ولم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية، عن وقوع أية إصابات نتيجة الحادث.