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الاحتلال يطلق النار صوب صيادي العصافير شرق غزة

‏2 ساعتين مضت مختارات PNN 119 زيارة

غزة/PNN- أطلقت قواتُ الاحتلالِ الإسرائيلي، اليوم السبت نيران رشاشاتها صوب صيادي العصافير، قبالة موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة.

ولم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية، عن وقوع أية إصابات نتيجة الحادث.

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