الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل وبيت لحم

رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، وهما: ضياء محمد ديرية (16 عاماً)، وداود محمد ثوابتة (16 عاماً).

فيما اعتقلت الشاب خلدون عبد القادر اخليل (30 عاماً)، من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال يومي الجمعة والسبت عشرة مواطنين، منهم الشاب ابراهيم محمد حسين الفقيه (23 عاماً)، من بلدة قطنة شمال غرب القدس، وذلك بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وأشقائه بالضّرب، وتفتيش منزله وإحداث الخراب في أبوابه ونوافذه وأثاثه.