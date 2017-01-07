د. مجدلاني:قرار مجلس النواب الأميركي تمهيد للإدارة الامريكية القادمة لإتباع سياسة انحياز مطلق للاحتلال

رام الله/PNN- اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني ، قرار مجلس النواب الأميركي الذي يندد ويطالب بسحب القرار 2334 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في نهاية كانون الاول “يطالب اسرائيل بوقف انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة”،بمثابة توفير مظلة للاحتلال ،ويجعل من الادارة الامريكية شريك رئيس في للاحتلال في عدوانه المستمر عى شعبنا .

وأضاف د. مجدلاني أن هذا الاجراء تعدي على اعلى هيئة اممية،ويتساوق مع الاحتلال الاسرائيلي الذي اعلن عن تخفيض ستة ملايين دولار من تمويل الأمم المتحدة في 2017 ،وهو ضرب للقرارات الدولية ، وسيجعل من الولايات المتحدة دولة تخترق القانون الدولي ، وتأكيد اخر على أنها لا يمكن أن تكون راعيا نزيها لعملية السلام .

وتابع د. مجدلاني إن هذا القرار هو تمهيد للإدارة الامريكية القادمة ، لإتباع سياسة انحياز مطلق لدولة الاحتلال، وأيضا لحثها على وضع استراتيجية عملها في المنطقة لتعقيد الامور ولتقديم الدعم للاحتلال.

وأوضح د.مجدلاني على ادارة ترامب القادمة أن لا تخضع للضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني مما يعرض مصالحها للخطر في المنطقة وعليها الكف عن حماية القوة المحتلة ، ويتعين عليها تركيز جهودها من أجل حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وليس الاكتفاء بإدارته.