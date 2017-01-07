خليفة: بنية روابي التحتية ومسرحها يشكلان بيئة رافعة للإعلام والثقافة الفلسطينية

رام الله/PNN- عبر وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة عن فخره بما أنجزته مدينة روابي من تطوير غير مسبوق للبنية التحتية في مجال عالم الاتصال خاصة، وفي المجالات الأخرى بشكل عام، مؤكداً أن ذلك سيساهم في النهوض بقطاع الإعلام في فلسطين. جاء ذلك خلال زيارته لمدينة روابي مع وفد من وزارة الإعلام، حيث التقى الوفد برئيس مجلس إدارة شركة مسار العالمية والمطور لمدينة روابي بشار المصري.

وقد قام د. خليفة و الوفد المرافق له بجولة في أرجاء المدينة تعرف من خلالها على أخر مشاريعها وتطوراتها، كما اطلع خلالها على مدرج مدينة روابي، والذي اعتبره إنجازاً نوعياً للثقافة والفنون في فلسطين يُفتخر به قائلاً “مسرح مدينة روابي هو بصراحة ما يصبوا له كل فنان ومثقف وكاتب، على هذا المسرح يمكن أن يحلق الإبداع بشكل لا يمكن ان يقارن بمكان آخر”، حيث أكد خليفة أن حفلة صابر الرباعي كان لها تأثيراً إيجابياً في الإعلام العربي، وأن هذا ما تسعى إليه وزارة الاعلام، ولذلك تهدف الوزارة لأن يكون مسرح مدينة روابي المكان الذي تقدم من خلاله نشاطاتها وفعالياتها الاستراتيجية القادمة.

من جهته أكد المصري بأن مدينة روابي تسعى دائما لأن تكون جزءاً لا يتجزأ من كافة الفعاليات الفلسطينية، وأنها ستفتح أبوابها دائماً لخدمة الجانب الثقافي والإعلامي الفلسطيني، قائلاً إن مدينة روابي ستكون داعمة لكافة فعاليات وزارة الإعلام، مؤكداً أن كسر الحصار الثقافي الذي فرض على شعبنا هي واحدة من أهم الأهداف التي اتخذتها مدينة روابي على عاتقها منذ البداية.

ومن الجدير بالذكر أن مدرج مدينة روابي كان قد برز في الإعلام العربي في صيف العام 2016 بعد تنظيم عدة فعاليات فنية كان أبرزها حفلتي الفنان محمد عساف والفنان صابر الرباعي، فأصبح المدرج مقصداً لاستقطاب الفنانين العرب كونه مجهزاً بأحدث التقنيات الصوتية والضوئية فضلاً عن بنيته التحتية التي تخدم الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية لتعطيها مكانة عالمية.