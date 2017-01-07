الشرطة :مصرع شخص وإصابة 127 في 192 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله/PNN- المديرية العامة للشرطة – لقي شخص مصرعه واصيب 127 شخص بجراح في 192 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن إدارة شرطة المرور سجلت 192 حادث سير نتج عنها مصرع شخص واصابة 127 شخص وصفت اصابة 13 شخص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 114 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 5102 مركبة وأنزلت عن الشارع 94 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 3658 مخالفة مرورية، و حجزت 207 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 67 مركبة غير قانونية.