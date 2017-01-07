الفتياني وعريقات ينقلان تحيات وتهاني الرئيس لأبناء الطوائف المسيحية المحتفلة بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي

أريحا/PNN- نقل محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات، تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس لأهالي محافظة أريحا والأغوار وأبناء طائفة الروم الارثوذوكس وابناء الطائفة القبطية المحتفلين بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام والتي تتبع التقويم الشرقي.

وقال المحافظ الفتياتي ان فلسطين كانت على الدوام رمز المحبة والسلام وارض الرسالات السماوية الثلاث ناقلا للطوائف المسيحية وأهالي محافظة اريحا والأغوار التهنئة بأعياد الميلاد المجيدة.

وأشار المحافظ الفتياني الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الكل الفلسطيني مسيحييه ومسلميه وأننا شعب واحد لا يتأثر بكل مؤامرات التفرقة. ونوه المحافظ الفتياني بانتصار الانسانية ومحبي السلام يوم امس الاول وتصويتهم في اروقة مجلس الامن الدولي لوقف الاستيطان الاسرائيلي وعدم شرعيته. وان الشعوب المحبة للسلام انتصرت لارض السلام والشعب الفلسطيني المتمسك بإرادة الحياة وقيم الحب والتسامح. منوها بالنسيج الاجتماعي المتين بين ابناء الشعب الفلسطيني مؤكدا ان الجميع شركاء في الدم الفلسطيني دفاعا عن فلسطيني والهم الفلسطيني واحد.

د.عريقات قال يهل علينا عيد الميلاد المجيد وشعبنا اكثر اصرارا على الصمود والتشبث بأرضه ونيل حقوقه الوطنية والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تخوض حربا شرسا في المحافل الدولية والاشتباك السياسي لتثبيت وانتزاع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالدولة والقدس الشريف عاصمة وشدد عريقات ان الشعب الفلسطيني يحب ثقافة السلام والحياة. واصفا رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وسياسية حكومة الاحتلال في الجنوح نحو الفاشيىة والعنصرية قائلا “ان نتنياهو وصف القرار والذين انتصروا للحق الفلسطيني “بالعار” ونسي انه من العار وضد الشرائع القانونية والمجتمع الدولي احتلال ارض الغير والقتل والتدمير وحصار الجوع والحواجز”مؤكدا ان القيادة والشعب الفلسطيني ماضون بإصرار وعزيمة نحو تراكم الانتصار تلو الانتصار لدحر الاحتلال وإقامة الدولة.

وشكر الارشمندريت فيلومونس رئيس دير النبي اليشع للروم الاورثوذكس كل المهنئنين واهتمام ومتابعة الرئيس محمود عباس لهموم ابناء شعبه ومشاركته لهم مناسباتهم الدينية والاجتماعية معربا عن امله في ان يحل السلم على ارض السلام.

الاب بخوم الاورشليمي راعي الطائف القبطية قال ان فلسطين هي نموذج للتسامح والعيش المشترك بين كل الاديان مؤكدا على علاقات الاخوة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري وعلى الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وقدم الشيخ حرب جر امام مسجد ااسامة بن زيد التهنئة مؤكدا ان ديننا الاسلامي حثنا على التسامح واحترام الديانات السماوية مؤكدا اننا في فلسطين شعب واحد مسيحيين ومسلمين وان تقديم التهنئة للطوائف المسيحية واجب ديني.

وكان قد تحرك موكب رسمي وشعبي من مقر المحافظة لتقديم التهنئة ضم العقيد حمزة جياب قائد منطقة اريحا والااغوار وتيسير حميدي رئيس الغرفة التجارية وجهاد ابو العسل امين سر حركة فتح والعميد سعيد العطاري مدير الامن الوقائي ونائب مدير الشرطة المقدم ابراهيم عبده وقادة الاجهزة الامنية والشرطية وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة وأعضاء مجلس بلدي اريحا ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.