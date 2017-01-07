ارزيقات: شرطة الضواحي تضبط معملا لتصنيع المخدرات وتقبض على مشتبه به

القدس/ PNN- ضبطت شرطة ضواحي القدس، ظهر اليوم السبت، معملا لتصنيع الحبوب المخدرة ببلدة ابو ديس شرقي القدس وقبضت على مشتبه به .

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات انه وبناءا على معلومات وردت لادارة المباحث في شرطة ضواحي القدس عن وجود معمل داخل منزل في بلدة ابوديس يستخدم في صناعه حبوب الاكستازي لدي شخص وعليه تم عمل الاجراءات القانونيه واستصدار مذكره تفتيش من النيابه العامه وعليه تم تفتيش المنزل وضبط كميات كبيره من المواد الكيماويه التي اعترف المتهم بقيامه باستخدامها في صناعه ماده الاكستازي وغيرها من الحبوب المخدرة اضافه لضبط مكبس يستخدم في كبس الحبوب المخدرة .

واضاف ارزيقات بانه تم التحرز على المعمل وتوقيف الشخص المشتبه به لحين استكمال الاجراءات القانونية