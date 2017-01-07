مسيحيو غزة.. احتفالات تزرع الفرح في قلوب الأطفال

غزة/PNN – يحتفل المسيحيون من الطائفة الشرقية، بعيد الميلاد في السابع والثامن والتاسع من كانون الثاني/ يناير من كل عام.

وعيد الميلاد هو يوم يحتفل فيه المسيحيون بإضاءة شجرة الميلاد وباجتماع العائلة للاحتفال وتبادل الهدايا وبزيارة بابا نويل للمنازل لتوزيع الهدايا على الأطفال.

وكما يشاركون أخوتهم المسلمين في أعيادهم فإن المسلمين يبادلونهم ذلك في الأعياد المسيحية.

وتقول المواطنة غادة ترزي لـوطن للأنباء، إن هجرة أبناء العائلة وغيابهم عن الاحتفالات وعدم قدرة أهالي القطاع عن المشاركة بأجواء العيد في الضفة بسبب عدم منحهم تصاريح الزيارة، يقلل من فرحتهم بالعيد.

يذكر أن عدد المواطنين المسيحيين في قطاع غزة، يبلغ نحو ألف مواطن.