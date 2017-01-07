بالفيديو: ريال مدريد يسحق غرناطة بخماسية نظيفة

مدريد/PNN – دك ريال مدريد شباك ضيفه غرناطة بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

سجل خماسية العملاق المدريدي إيسكو “هدفين”، كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وكاسيميرو في الدقائق 12 و20 و27 و31 و58، ليحافظ الفريق على سجله خاليًا من الهزائم في 39 مباراة متتالية بكل البطولات تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

رفع الفريق الملكي رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، مبتعدًا بست نقاط عن برشلونة الذي يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام فياريال غدًا الأحد بنفس الجولة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز 19 وقبل الأخير.