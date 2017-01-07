ليفني: نتنياهو يشرّع أعمالا غير أخلاقية

القدس/PNN – قالت عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشرع أعمالا غير أخلاقية وغير قانونية.

وأورد موقع “واللا” العبري عن ليفني قولها، إن نتنياهو شرعن أعمالا غير قانونية في قضية عامونا، وحاول تشريع أعمال غير أخلاقية في قضية الجندي الئيور “ازريه”، وفي عائلته يشرع أعمالا لا تمت للقيم الأخلاقية بصلة.

ودعت ليفني نتنياهو لأن يختار أن يكون حكم الأقلية أو أن يكون رئيسا للوزراء لكل الإسرائيليين، داعيةً المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت إلى حسم قضية التحقيق مع نتنياهو سريعا.