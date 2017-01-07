اخبار فلكية 7.1.2017

الزهرة في الحوت

صباح يوم الثلاثاء الماضي انتقل كوكب الزهرة من برج الدلو الى برج الحوت وسيمكث فيه حتى مساء 3.2.2017. وجود الزهرة في الحوت يعتبر المكان الملائم لهذا الكوكب وافضل بكثير مما كان عليه الوضع سابقا بوجوده في الدلو وقبل ذلك في الجدي والقوس. سيشعر مواليد برج الحوت بتحسن يطرأ على مظهرهم الخارجي وقوة العاطفة وانجذاب افراد من الجنس الآخر اليهم. يستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج المائية الاخرى اي السرطان والعقرب ومواليد الابراج الترابية اي الثور, العذراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولادته كوكب الزهرة في برج الحوت. من يولد ولديه الزهرة في الحوت يكون رومانسيا حالما طوال الوقت, اذا لم يجد من يعشقه يعشق الحب نفسه.

لوجود الزهرة في الحوت تأثير ملحوظ على كافة مواليد الابراج, فيما يلي ابرز ذلك:

الحمل : تتاح الفرصة لمواليد هذا البرج للتعامل مع مؤسسة او شركة كبيرة والاستفادة من ذلك ماديا, منهم من يبدأ علاقة عاطفية خفية.

الثور: ينشطون اجتماعيا ويلتقون الاصدقاء, منهم من يتعرف على صديق جديد ومنهم من ينضم الى عضوية ناد أو جمعية.

الجوزاء: يستفيدون في مجال العمل خاصة لمن يبحث عن عمل او يرغب في الحصول على منصب أفضل, ينجحون أيضا في تدعيم مركزهم الاجتماعي.

السرطان: يستفيدون في الدراسة الاكاديمية والرحلات والسفر البعيد والاتصالات والمواضيع القضائية وفي عمليات الاستيراد والتصدير.

الاسد: تتاح الفرصة لمكسب مالي مصدره شراكة او تعويض او تركة ومنهم من يحصل على قرض.

العذراء: يعززون شراكتهم في العمل والعاطفة.

الميزان: يستفيدون في مجال العمل ويعززون علاقتهم بالزملاء, ليحذروا البدانة.

العقرب: يقف الحظ في صفهم عاطفيا وماليا وتصلهم اخبار مطمئنة عن انجاز لأحد أبنائهم.

القوس: يستفيدون في مجال السكن والعقارات ويعززون الروابط العائلية وثمة احتمال لأن يهلّ مولود جديد لأحد افراد العائلة.

الجدي: يستفيدون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وفي التجارة المحلية ويعززون العلاقة مع الاخوة والجيران.

الدلو: يحصلون على مال يكون اغلبه من العمل ومنهم من ينال هدية او جائزة.

الحوت: هم اكثر المستفيدين عاطفيا, ماليا وفنيا.