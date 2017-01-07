قوات الاحتلال تقمع مسيرة بمناسبة يوم الشهيد في كفر قدوم وتدمر خط مياه رئيسي في البلدة

رام الله/PNN – قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة في كفر قدوم دعت اليها حركة فتح بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني ودمرت بواسطة جرافة عسكرية خط مياه رئيسي يزود المواطنين مما ادى الى انقطاع المياه عن جميع اهالي البلدة ساعات طويلة.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان قوات الاحتلال هاجمت المسيرة باستخدام قنابل الغاز والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط فيما رد الشبان باستخدام الحجارة و حرق اطارات السيارات الامر الذي ادى الى استخدام جيش الاحتلال لجرافة عسكرية لاخماد النار المشتعلة في الاطارات حيث دمرت خط المياه بشكل كامل ومتعمد.

وتاتي هذه المسيرة في اطار المسيرات التي تنظم اسبوعيا يومي الجمعة والسبت احتجاجا على استمرار اغلاق شارع البلدة والتي يتم من خلالها احياء كافة المناسبات الوطنية الفلسطينية.