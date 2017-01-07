التأمين الوطنية NIC تطلق خدمة ” مركز الخدمة الهاتفية للتبليغ عن الحوادث ” في بداية عام الـ 2017

رام الله/PNN – أطلقت شركة التأمين الوطنية nic في بداية عام الـ 2017 خدمتها الجديدة والأولى من نوعها في قطاع التأمين الفلسطيني وهي خدمة “مركز الخدمة الهاتفية للتبليغ عن الحوادث ” وذلك من خلال الرقم 1700252525 و الذي يتيح لكافة عملاء الشركة و على مدار الساعة التبليغ عن أي حوادث تصيب مركبتهم لتقديم الخدمة لهم بشكل أكثر فعالية.

ومن جانبه عبر مدير عام شركة التأمين الوطنية nic أحمد مشعشع عن فخره بالخدمات المتعددة والمتنوعة التي تقدمها الشركة و التي تتبلور حاليا بإطلاق مركز الخدمة الهاتفية للتبليغ عن الحوادث و تعتبر أهمية هذا المركز بأنه نقلة نوعية ضمن استراتيجية التأمين الوطنية طويلة المدى لتعزيز توا صل العملاء مع الشركة في حال تعرضهم لحوادث وخلق آلية موحدة للتبليغ عن الحوادث بين جميع فروعنا المنتشرة بكافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى متابعة بلاغات الحوادث بأسرع وقت ممكن، ويتم الإشراف على هذه الخدمة من قبل قسم مختص بإدارة شؤون العملاء وخدماتهم والذي يعمل على ضبط جودة الخدمة الجديدة وتقديم الخدمة الأمثل لعملائنا الحالين والجدد.

وأضاف مشعشع ” نحن نلتزم في شركة التأمين الوطنية بتقديم منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة وفعالة لنضمن لعملائنا أفضل التجارب التأمينية، و نسعى باستمرار لتوفير طرق جديدة لتعزيز علاقتنا مع عملائنا وكانت إحداها هي خدمة التأمين الأون لاين التي تم إطلاقها في الربع الثالث من العام المنصرم “.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة nic هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1993، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 24 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات إستراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالأضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.