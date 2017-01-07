كيف تحمي هاتفك من فيروسات “واتساب” التلقائية؟

حذر خبراء من خطورة فتح الملفات التي لا تبدو ذات قيمة على تطبيق المراسلة الفورية الشهير “واتساب”، حتى وإن كان المرسل صديقا للمتلقي، مؤكدين أن الفيروسات قد تنتقل في بعض الأحيان بين الهواتف بشكل تلقائي.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إن قراصنة إلكترونيين يستخدمون “واتساب” في إرسال فيروسات تخترق الهواتف، للحصول بها على بيانات مثل البطاقات البنكية، والبريد الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن قراصنة في الهند، يستخدمون أسماء مؤسسات أمنية وقضائية كبرى، لإيهام الضحايا بأنهم يتلقون إشعارات مهمة.

وبحسب ما نقلت “إندياز إيكونوميك تايمز” الهندية، فإنه يكفي أن يفتح مستخدم واتساب ملفات مشبوهة أرسلت إليه، حتى تصبح معلوماته متاحة للقراصنة بشكل كامل.

وأدرج واتساب تحويل الملفات ضمن ميزاته قبل فترة، لكن الخطوة التي هدفت إلى تسهيل التواصل لم تخل من مخاطر، فملفات من قبيل “إكسيل” و”بي دي إف” يمكن اتخاذها معبرا سهلا للفيروسات.

وتستهدف الفيروسات الشائعة حاليا الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندريود”، أما هواتف “آيفون” فما تزال بمأمن من الخطر.