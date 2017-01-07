اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال القدس 2 ساعتين مضت سياسة 91 زيارة إقـــرا أيـضـا ... د.حنا عيسى: نقل السفارة الامريكية الى القدس انتهاك للقانون الدولي وتناقض في السياسة الامريكية 51 دقيقة مضت الاحتلال يعتقل مواطنًا قرب “الإبراهيمي” 5 ساعات مضت القدس/PNN-اندلاع، مساء اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في مفرق بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة. 2017-01-07 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest