اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

القدس/PNN-اندلاع، مساء اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في مفرق بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة.