اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

‏2 ساعتين مضت سياسة 91 زيارة

القدس/PNN-اندلاع، مساء اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في مفرق بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة.

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