كيري : نقل السفارة للقدس سيؤدي لانفجار في كل المنطقة

واشنطن/PNN – وجه وزير الخارجية الامريكي جون كيري بعد خطابه الشديد ضد “اسرائيل” والاستيطان انتقادات ضد خطة الرئيس الامريكي الجديد، دولاند ترامب عزمه على نقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس.

وقال كيري إن جزءً من سياسة ترامب الخارجية ستكون في نطاق فتيل للانفجار، في اشارة لتصريحات ترامب حول نقل السفارة للقدس.و كان ترامب قال خلال مقابلة مع شبكة CBS الامريكية خلال مقابلة لبرنامج الصحافي ديفيد مارتين الذي سأل كيري قائلا له: ” ماذا سيحدث إن اوفت ادارة ترامب بتعهدها ونقلت السفارة الامريكة من تل ابيب للقدس؟، رد كيري قائلا: ” إن الأمر سيؤدي الى انفجار كامل في كل المنطقة، وليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وايضا داخل “اسرائيل”.

و أضاف: “انه فجأة تم الاعلان عن نقل السفارة الامريكية للقدس، فسيترتب على ذلك آثار وخيمة بما يتعلق بموضوع السيادة، فالامر سيؤثر ايضا وبشكل كبير على استعداد مصر والاردن لدعم اسرائيل والتعاون معها كما يحدث الامر في هذه الفترة”.