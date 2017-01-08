حالة الطقس: أجواء باردة وتحذير من تدني الرؤية غدا

رام الله/PNN – ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتوقعت بأن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء القادم، غائماً جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الاثنين من تدني مدى الرؤية الافقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وكذلك من خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر ايام الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويكون الجو يوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.