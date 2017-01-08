حلس: شهدائنا مفخرة ودمائهم الزكية تدعونا لإنهاء الانقسام

غزة/PNN- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس ” أبو ماهر ” على اهتمام حركته بأسر الشهداء والجرحى والأسرى منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في العام 1965، انطلاقاً من إدراكها العميق بضرورة تبني أسر الملتحقين بالحركة والثورة الفلسطينية، سواء أكانوا شهداء أم جرحى أم أسرى، وذلك لحماية الثورة الفلسطينية وبقاء جذوتها متقدة.

وطالب حلس، خلال حفل أقيم بمحافظة غزة بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلس الوزراء بضرورة إنهاء معاناة أسر شهداء عدوان 2014 ، من خلال اعتمادهم لدى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى أسوة بباقي شهداء الثورة الفلسطينية.

وأضاف ، يعتريني الفخر والاعتزاز والشموخ وأنا أقف اليوم بينكم كوالد شهيد، أشعر بما تشعرون به، الأمر الذي يدفعني أن أعاهد الله أولا وأن أعاهدكم ثانياً أن أناضل وأخواني في اللجنة المركزية للحركة، وكافة الفصائل حتى يتم إنهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة بما يضمن كرامة أسر الشهداء وعائلتهم .

وأشار حلس، أن دماء الشهداء الأبرار التي روت أرض الوطن تطالب في يوم الشهيد الفلسطيني الفصائل الوطنية الفلسطينية، بضرورة طي صفحة الانقسام الأسود، حفظاً لدماء الشهداء وتضحياتهم، مشيراً أن الانقسام الفلسطيني واستمراره يجب ألا يشكل غطاء لاستمرار معاناة عوائل الشهداء والجرحى بقطاع غزة .