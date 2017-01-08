تصويت الجمهور يُحلق بـ”يعقوب شاهين” في “أراب أيدل” و”الأسمراني” يعد بمفاجآت

بيروت/PNN- أبدع الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين الليلة خلال أدائه مع المجموعة أغنية “يا مسافر وحدك” في برنامج المواهب الشهير في العالم العربي :أراب أيدل” الذي ينافس عليه نخبة من أبرز المواهب العربية بينهم ثلاثة فلسطينيين.

وتمايلت لجنة التحكيم طربًا مع أداء الأسمراني لأحد مقاطع الأغنية بصوته الدافئ الذي يحمل في طياته خامات تتميز بتحكم عالي في طبقات الصوت وتتناغم مع المقامات الموسيقية.

وحلَّق تصويت الجمهور بـ”شاهين” ليطير به في فضاء برنامج “أراب أيدل”, ليبرق الأسمراني برسالة إلى جمهوره الكبير, قدم خلالها عميق شكره وامتنانه على الدعم الكبير الذي حصل عليه, فضلًا عن أراء لجنة التحكيم الذي مثلت دعمًا كبيرًا بين جمهوره وزادت من ثقتهم بحصوله على اللقب.

ودعا يعقوب جمهوره بالتصويت له بعد أن قررت ادارة البرنامج فتحه حتى الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الجاري.

يُذكر انَّ يعقوب شاهين، أمير دندن، محمد بن صالح، حسام الشويخي ووليد بشاره خلال تقديمهم لأغنية “يا مسافر وحدك” وسحروا لجنة التحكيم بأدائهم. إلا أن تصويت الجمهور وضع محمد بن صالح في دائرة الخطر فيما أُخرج حسام الشويخي.