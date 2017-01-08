كريستيانو رونالدو يحلم بعرش لا يقبل التشكيك

وانفصلت الجائزتان مجددا بعد فض الشراكة بين الفيفا ومجلة “فرانس فوتبول” التي تقدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

واستمرت هذه الشراكة بين الفيفا والمجلة الفرنسية لست سنوات من 2010 إلى 2015 قبل انفصال الجائزتين مجددا ليفوز رونالدو بالكرة الذهبية فيما يترقب الصراع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني على جائزة الفيفا.

وخطف رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني الجائزة عن جدارة في 2013 و2014 متفوقا على منافسه التقليدي ميسي الذي استعاد الجائزة في 2015 قبل أن يشتعل بينهما الصراع على الجائزة مجددا في 2016 مع جريزمان.

ويأمل رونالدو في إحراز الجائزة رغم الترشيحات الكثيرة التي تصب في مصلحة ميسي.

وفيما توج ميسي مع برشلونة بلقبي دوي وكأس أسبانيا، خرج رونالدو من 2016 بحصيلة أكبر من الألقاب حيث قاد الريال للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية كما توج مع المنتخب البرتغالي بلقبه الأوروبي الأول من خلال يورو 2016 بفرنسا.

ورغم إعلان رونالدو بشكل واضح رغبته في استمرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق وغضبه لدى استبدال أنشيلوتي بالمدرب رافاييل بينيتيز الذي أقيل هو الآخر قبل نهاية 2015 ليحل مكانه الفرنسي زين الدين زيدان ، كانت الانطلاقة الرائعة للريال بقيادة زيدان في 2016 سببا رئيسيا في فوز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية قبل نحو ثلاثة أسابيع وتزايد فرصه للفوز بجائزة الفيفا.

وبدا الضيق واضحا على رونالدو عندما أعلن بينيتيز في أيامه الأولى مع الريال أن رونالدو ليس الأفضل في العالم وأنه فقط بين أفضل اللاعبين في العالم ولكن زيدان لم يتردد في أي مناسبة تتاح أمامه ليعلن أن رونالدو هو الأفضل في العالم.

وبدا رونالدو، الذي يحتفل في شباط/فبراير المقبل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين ، أكثر ارتياحا عندما تم استبدال بينيتيز بالمدرب الفرنسي زيدان.

والآن ، يبدو رونالدو راغبا في تتويج نجاحه في 2016 بجائزة أخرى هي جائزة الفيفا التي ستكون الرابعة له في تاريخ هذه الجائزة المقدمة من الفيفا فيما أحرز ميسي هذه الجائزة خمس مرات سابقة.

ويطمح رونالدو إلى استكمال الثلاثية (هاتريك الجوائز) لعام 2016 حيث توج اللاعب بجائزة الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول” وجائزة أفضل لاعب في أوروبا في استفتاء الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) .

وساهم رونالدو بشكل هائل في فوز الريال بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي حيث سجل 16 هدفا للفريق في المسابقة كما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة في المباراة النهائية للبطولة بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 / 1 مع أتلتيكو مدريد الأسباني.

كما تفوق رونالدو مجددا على جريزمان نجم أتلتيكو مدريد عندما ساهم رونالدو في فوز المنتخب البرتغالي على نظير الفرنسي بقيادة جريزمان في نهائي يورو 2016 ليتوج المنتخب البرتغالي باللقب الأوروبي الأول له في التاريخ وهو الأول له في البطولات الكبيرة أيضا.

وإضافة لهذا ، سجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي كأس العالم للأندية باليابان ليتوج مع الريال بلقب البطولة على حساب كاشيما أنتلرز الياباني.