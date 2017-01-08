إشبيلية يتوعد ريال مدريد

وأشار سامباولي إلى أن أهمية الفوز تكمن في تحقيقه على منافس “مباشر على المقاعد الأوروبية”، مؤكدا أن الفريق عاد إلى الدرب الذي يريده والذي كان يسير عليه الفريق قبل فترة عطلة أعياد الميلاد.

وصرح المدرب خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حقيقة الأمر أن الفريق وجد الأداء الذي أظهره على سبيل المثال أمام سيلتا فيجو أو مالاجا”.

وأضاف “مفتاح الفوز كان أداء المهاجمين والفرص التي خلقناها. إذا لم ندافع بالشكل المطلوب، لتمكن المنافس من صناعة الفرق أمام فرق لا تقوم بنفس العمل الذي نقوم به نحن”.

كما أعرب سامباولي عن سعادته لارتقاءه للمركز الثاني بشكل مؤقت في الليجا، وهو ما يجعله يشعر بالتفاؤل حيال المستقبل والمنافسة على الأهداف الموضوعة.

كما تحدث المدرب السابق لمنتخب تشيلي عن مفاجأة محتملة خلال المواجهة المقبلة في إياب دور الـ16 لكأس الملك يوم الخميس أمام ريال مدريد.

وقال: “يجب خوض اللقاء مثلما فعلنا اليوم، أمام منافس يستطيع تسجيل هدف مع كل هجمة”.