​برشلونة يعثر على بديل إنريكي في البريمييرليج

ولم يحسم إنريكي قراره النهائي مع برشلونة، بالبقاء أو الرحيل بنهاية الموسم، حيث ينتهي تعاقده، ولكن المفاوضات حول التجديد مع الإدارة لا تزال جارية.

وخسر إنريكي مع برشلونة الخميس الماضي، بنتيجة (2-1) أمام أتليتكو بيلباو في بطولة كأس الملك، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن إنريكي، يخطط للرحيل عن البارسا بنهاية الموسم، ولذلك تسعى إدارة النادي للتعاقد مع بوكيتينو.

ويقدم بوكيتينو أداءً مميزًا هذا الموسم مع السبيرز، حيث يحتل الفريق تحت قيادته المركز الثالث في جدول الترتيب بالبريمييرليج، برصيد 42 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

ولا يعد بوكيتينو غريبًا على الليجا، حيث تولى تدريب إسبانيول في الفترة بين 2009 و2012.

يذكر أن أتليتكو مدريد الإسباني، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بوكيتينو، ليكون البديل لرحيل مواطنه دييجو سيميوني.