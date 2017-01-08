العهد يواصل استعداداته لمواجهة شباب الخليل

كان العهد، حقق فوزًا هزيلاً في مباراة الذهاب، الخميس الماضي في بيروت، بهدف نظيف.

وخسر العهد وديًا على ملعبه، أمام النبي شيت (2-4) أمس الجمعة، في مباراة غاب فيها عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين، حيث حاول المدرب باسم مرمر، اختبار أكبر عدد ممكن من لاعبيه البدلاء.

واطمأن الفريق على لاعبه التونسي يوسف المويهبي، الذي شارك أمام النبي شيت، وسجل هدفًا، علمًا بأنه غاب مباراة الذهاب أمام شباب الخليل، بداعي الإيقاف.

كما شارك في المباراة، الحارس اللبناني الشاب دانيال صدقة القادم من أستراليا حيث كان يلعب لفريق بلاك تاون ولمنتخب أستراليا للناشئين تحت 17 عامًا، والذي يخضع للاختبار قبل تقرير مصيره.

كان العهد، ضم السنغاليين داوودا ديوب، وابنو با، في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لن يتمكن من إشراكهما في المسابقة العربية، لعدم قيدهما في الفترة المحددة لذلك.