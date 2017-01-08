“هآرتس”: لدى الشرطة تسجيلات تثبت فساد نتنياهو

وقالت الصحيفة، إن هذه القضية تركز على اتصالات بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وإن بحوزة الشرطة توثيق لهذه الاتصالات التي تشير إلى محاولة لإبرام صفقة تتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل أعمال أرباحا تقدر بأموال طائلة.

وبينت أن مجرد وجود توثيق لهذه المفاوضات يستوجب تحقيقا جنائيا فوريا. وأن هذه القضية تسلط الضوء على الطريقة التي تتخذ فيها القرارات من جانب القيادة الإسرائيلية. مشيرة إلى أن هذه الأدلة هي من نوع الأدلة التي زودتها سكرتيرة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود أولمرت ضده، وتحتوي على مجموعة أشرطة تسجيل يُسمع فيها صوت نتنياهو.