بالفيديو: سفارة اسرائيل بلندن تتأمر لإسقاط نواب يدعمون الدولة الفلسطينية

القدس/PNN- قالت الإذاعة العبرية العامة، اليوم الاحد ، عن وسائل إعلام بريطانية، أن دبلوماسيًا إسرائيليًا تحدث مع مساعدة برلمانية لنائب من حزب المحافظين حول إمكانية إسقاط نواب بريطانيين من بينهم نائب وزير الخارجية ألين دنكين المعروف بدعمة للدولة الفلسطينية.

وبحسب الإذاعة، فإن شبكة الجزيرة قامت بتسجيل صوت الدبلوماسي الإسرائيلي شاي مازوت وهو يتحدث عن إسقاط هؤلاء النواب.

وعقبت السفارة الإسرائيلية في لندن على هذا النبأ بالقول في بيان صحفي، “إنها ترفض اقوال الموظف الاسرائيلي الذي لا يعمل كدبلوماسي”.

وأضافت “أن هذه الاقوال لا تعكس موقف السفارة وموقف الحكومة الاسرائيلية، وأن هذا الموظف سينهي عمله في السفارة قريبًا”.

يُذكر أن دول أوروبية وبرلمانات أيدت واعترفت خلال العامين الماضيين بإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضب “إسرائيل” وسبب لها عزلة دولية.

المصدر: الجزيرة.