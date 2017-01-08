إدارة نفحة تعتدي على عدد من الأسرى وتفرض عقوبات بحقهم

رام الله/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم، أن إدارة سجن نفحة الصحراوي اعتدت قبل أيام على 12 أسيراً وفرضت عليهم عقوبات عدة، بعد أن نظم الأسرى وقفة تضامنية في ساحة السجن، كخطوة إحتجاجية على عزل زميلهم الأسير رمزي عبيد والمعزول في ظروف سيئة منذ فترة طويلة.

وذكر التقرير، بأن الأسرى هم: (محمد دحنون، ثائر حماد، تامر أبو داهوك، سامر أبو دياك، منصور شريم، عمر هميل، خليل حماد، ريان تميمي، محمد الخالق، عبدالله برهم، نديم عواد، محمود روبين).

وأضاف، أنه تم الاعتداء على عدد من الأسرى بالضرب من قبل قوات القمع في السجن، و توزيعهم على كل من عزل ايلا وأوهلي كيدار ورامون.

وبينت الهيئة، بأن إدارة المعتقل فرضت على الأسرى مجموعة من العقوبات تمثلت بـعزل كل منهم لـ 21 يوماً، وحرمانهم من الزيارات لمدة 6 أشهر، وإجبارهم على دفع غرامة مالية بـقيمة 1000 شيكل لكل منهم، وإغلاق كل من قسم 3 و4 لمدة ثلاث أيام).