الاوقاف توقع اتفاقيتي تعاون مع جامعة القدس

رام الله/PNN- برعاية الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية وقع، اليوم الاحد، الوكيل خليل قراجه الرفاعي عميد مؤسسة احياء التراث والبحوث الاسلامية والأستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس اتفاقية تعاون علمي فيما بينهم تشمل التعاون الأكاديمي والاستفادة من خبرات وإمكانيات الطرفين في مجال التراث والمخطوطات والمكتبات.

كما تم توقيع اتفاقية ايجارة لارض وقفية تقوم الجامعة باستخدامها لاغراض البحث العلمي الاكاديمي.

وقد صادق الشيخ يوسف ادعيس على الاتفاقية الذي أشاد بالاتفاقية معتبرا انها تشكل أساسا مهما يعمق التعاون المشترك بين المؤسسة والجامعة لمصلحة الطلاب والوزارة والبحث العلمي في فلسطين لا سيما ان جامعة القدس شريك رئيس للوزارة في مجالات عدة.

وقد حضر التوقيع الوكيل زياد الرجوب والدكتور محمد حلف مستشار رئيس الجامعة واكرم العطاونة ومدير عام مؤسسة احياء التراث محمد الصفدي وكوادر من الوزارة والمؤسسة والجامعة

وقد اشاد رئيس الجامعة بالتعاون المستمر بين الجامعة والوزارة وقال ان الاتفاقية الجديدة مع مؤسسة احياء التراث تعمق العلاقة الايجابية التكاملية بين المؤسستين بما يعزز صمود المقدسيين في قدسهم .

ومن جهته قال الرفاعي ان هذا يوم مشهود اذ يشكل هذا الاتفاق رافعة كبيرة للعمل المؤسساتي والعلمي بين مؤسستين تاريخيتين مقدسيتين لاجل تعظيم دور المؤسسات المقدسية لصالح الحفاظ على الهوية والطابع العربي الفلسطيني للقدس ومحيطها .