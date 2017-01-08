وكيل “التربية” يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية تطال كافة أركان النظام التعليمي

رام الله/PNN- أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح ضرورة تضافر الجهود لإحداث النقلة النوعية الشاملة التي تسعى الوزارة لتحقيقها، والاستفادة من التجارب التربوية الرائدة، والمضي قدماً في حصد الانجازات في المحافل العربية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، التي أجراها،اليوم، لمديرية تربية رام الله والبيرة، إذ اجتمع بمدير التربية باسم عريقات ونائبيه ورؤساء الأقسام.

وفي هذا السياق، شدد صالح على توجهات الوزارة التطويرية ومساعيها الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في النظام التعليمي من خلال برنامج رقمنة التعليم العام الذي أطلقته الوزارة في عدد من مدارسها بالإضافة إلى التركيز على التعليم المهني والتقني خاصة مع إطلاق برنامج دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام.

واطلع صالح على نشاطات المديرية وفعالياتها واهتمامها بتنفيذ برامج تستهدف خدمة العملية التعليمية التعلمية، مشيداً باهتمام المديرية وكوادرها وتفاعلها مع خطط الوزارة وسياساتها الرامية إلى الوصول إلى تعليم عصري.

بدوره، أعرب عريقات، باسم طواقم المديرية، عن شكره للوكيل صالح وللقيادة التربوية على المتابعة الحثيثة لسير العمل التربوي، مؤكداً على دور المديرية في خدمة القطاع التعليمي واهتمامها بتحسين نوعية التعليم وجودته خاصة عبر تنفيذ برامج نوعية مثل الرقمنة ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام والنشاط الحر وغيرها من البرامج الريادية التي أطلقتها الوزارة منذ عام ونيف.