وزيري الاوقاف والزراعة يبحثان التعاون المشترك في استثمار الاراضي الوقفية

رام الله/PNN- بحث سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاحد، افاق التعاون المشترك في مجال استثمار الاراضي الوقفية الزراعية وتسويقها مع وزير الزراعة سفيان سلطان وذلك في مقر وزارة الاوقاف بحضور مدير عام الاملاك الوقفية محمود حمد .

كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة باستثمار الاراضي الوقفية الزراعية خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة لتسهيل التوجه نحو استثمارها لحمايتها بالاضافة الى دفع عجلة الاقتصاد بما يخدم الاقتصاد الوطني والايدي العاملة وباقي القطاعات.

من جهته أكد ادعيس انه بالرغم من كل اجراءات الاحتلال فأن وزارة الاوقاف تعمل جاهدة وبكل امكاناتها من أجل استثمار هذه الاملاك الوقفية وزيادتها من خلال مشاريع مستدامة ذات بعد تنموي على أسس علمية لتحقق أكبر عائد مالي .

ووعد ادعيس بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون البدء بتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة مع وزارة الزراعة، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الاراضي الزراعة .

بدوره اعرب سلطان على استعداده التام للتعاون المباشر مع الوزارة من اجل استغلال هذه الأراضي بالاضافة الى امكانية الشراكة مع الوزارة بالمشاريع المنوي اقامتها على هذه الأراضي او اعطاء النصح للمستثمرين حول طبيعة الاشجار المناسبة لطبيعة الارض المنوى زراعتها بالاضافة الى المساعدة بتسويق المنتجات الزراعية ، شاكرا جهود وزارة الأوقاف ونشاطاتها في خدمة الدين والوطن .

بدوره اكد مدير عام الاملاك الوقفية في وزارة الاوقاف إلى أن الوزارة تسير وفق خطة إستراتيجية ممنهجة تهدف الى دعم وتطوير الاملاك الوقفية بشكل عام وبشكل خاص في المناطق المهددة بالمصادرة وذلك بالشراكة مع جميع القطاعات لخدمة المواطن الفلسطيني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص .

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