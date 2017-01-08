إخطارات بهدم ثلاثة منازل غرب سلفيت

سلفيت/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الاحد، أصحاب ثلاثة منازل في بلدة بروقين غرب سلفيت بالهدم ووقف البناء.

وقالت مصادر محلية أن المنازل تقع بالقرب من الطريق الالتفافي الذي يوصل مستوطنات : ليشم وبدوئيل وعليه زهاف بما يطلق عليه الاحتلال طريق عابر السامرة .

بدوره لفت الباحث د. خالد معالي أن عدد الإخطارات خلال خمسة أيام وصل في قرى وبلدات سلفيت حتى 22 إخطار بالهدم ووقف البناء في قرى بلدات : دير استيا وحارس وبروقين وكفر الديك والقائمة مرشحه للمزيد.

وأشار معالي أن حجج وذرائع الاحتلال كثيرة ولا تنضب؛ من بينها أن المنازل تقع في مناطق ” ج” ومخالفتها لقوانين البناء، لافتا ان الاحتلال سبق وهدم عدد من المنازل والمنشآت في قرى وبلدات سلفيت والتي تقع بالقرب من الطرق الالتفافية التي يسلكها المستوطنون وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني واتفاقتي جنيف ولاهاي.